В Японии создали копию министра, чтобы он больше успевал

Японское агентство по науке и технологиям сообщило о начале испытаний кибернетического аватара (CA) человека. Он позволит владельцу участвовать в важных мероприятиях и общаться с другими людьми, физически находясь в другом месте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт "Вокруг света", если у одного человека будет несколько аватаров, это повысит его эффективность и даст новые возможности, в частности, в бизнесе. Разработчики считают, что это начало создания нового общества, где люди выходят за пределы своих физических и когнитивных ограничений.

Чтобы испытать свою концепцию, ученые создали кибер-аватар министра цифровых технологий японского правительства Таро Коно. Изображение, которое очень похоже на владельца, должно создавать впечатление, что на ответственной встрече живой человек.

Это следующий уровень после онлайн-присутствия, которое стало особенно популярным во время пандемии ковида. Однако управлять СА сможет другой человек или даже искусственный интеллект.

Разработчики стремятся получить максимально располагающие к себе аватары, способные к человечному общению и поведению. Поэтому копия японского министра до конца года будет проходить испытания на "идентичность".

В рамках экспериментов ученым предстоит получить ответы на ряд вопросов. Воспринимают ли люди действия цифровой копии как поступки "оригинала"? И есть ли разница в восприятии по сравнению с другими эффектами присутствия? Все это должно помочь сформулировать социальные нормы для общества будущего, утверждают авторы. Как заявляют японские ученые, цель всей программы - создать социум, в котором люди, используя киборгов и аватаров, освободятся от "ограничений тела, мозга, пространства и времени к 2050 году".