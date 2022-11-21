Британский рыбак поймал одну из крупнейших в мире золотых рыбок

Британский рыболов Энди Хакетт на промысле во Франции поймал одну из крупнейших в мире золотых рыбок весом 67 фунтов 4 унции (30 кг). Об этом пишет газета Daily Mail в понедельник, 21 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Рыба по прозвищу Морковь представляет собой гибрид кожаного карпа и карпа кои, которые традиционно имеют оранжевый цвет.

42-летний Хакетт сообщил, что выловленная рыба оказалась на 30 фунтов тяжелее самой большой золотой рыбки в мире, пойманной Джейсоном Фугейтом в американском штате Миннесота в 2019 году.

В статье отмечается, что гигантской рыбе более 20 лет. Она была брошена в озеро, когда была еще совсем молодой, на рыболовном промысле во Франции, которым руководил британец Джейсон Коулер. С тех пор рыба считалась неуловимой.

Вскоре после вылова, взвешивания и фотографирования огромную рыбу выпустили обратно в озеро.