Ученые расшифровали письмо императора Священной римской империи
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Ученые расшифровали код, которым было написано письмо императора Карла V. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает AFP.

Карл V возглавлял Священную римскую империю с 1519 по 1558 год. На тот момент это было крупнейшее государство в Европе, располагавшееся на территории современных Германии, Австрии, Чехии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, западной Польши, северной Италии и восточной Франции. Вместе с этим он был королем Испании и ее заморских владений, что делало его самым могущественным человеком Европы. Главным соперником государств Карла V была Франция, и именно против нее император вел многочисленные войны.

В 1547 году Карл написал письмо своему послу во Франции, зашифровав его содержание личным кодом. Оно много столетий лежало в библиотеке в Нанси, и лишь в 2021 году было обнаружено. Криптограф Сесиль Пьеро смогла выделить среди 120 типов символов отдельные семейства и в итоге расшифровать их после полугода работы. Оказалось, что император кодировал отдельными знаками целые слова, и заменял гласные буквы после согласных специальными символами, вдохновившись, вероятно, арабским языком. Кроме того, он использовал бессмысленные знаки, чтобы ввести в заблуждение тех, кто попытается расшифровать его текст.

Исходя из содержания письма можно сделать вывод, что отношения между Карлом V и Франциском I были в 1547 году крайне напряженными, несмотря на подписанный тремя годами ранее мирный договор. В письме упоминаются слухи о французском заговоре по убийству Карла - очевидно, либо слухи врали, либо заговор провалился. По словам историков, Карл почти ничего не знал об этих планах, но опасался их.

Теперь специалисты планируют найти другие части переписки Карла V с послом во Франции, чтобы восстановить всю картину событий.