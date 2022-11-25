Космонавты выйдут в открытый космос для переноса радиатора

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, второй раз за время текущей экспедиции на МКС выйдут в открытый космос, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

25 ноября они будут переносить радиатор-теплообменник с малого исследовательского модуля "Рассвет" на многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука".

Радиатор нужен для снятия дополнительных тепловых нагрузок с МЛМ во время проведения экспериментов. Космонавты будут использовать дистанционный манипулятор ERA.

Для Прокопьева это станет четвертой внекорабельной деятельностью в карьере, Роскосмос будет вести прямую трансляцию.

Операция продлится, по предварительным данным, 6 часов 37 минут. Прокопьев будет работать в скафандре "Орлан-МКС" № 5 с красными лампасами, Петелин - в "Орлане-МКС" номер 4 с синими лампасами.