В Нью-Йорке построен самый тонкий небоскреб в мире

В Нью-Йорке завершилось строительство небоскреба Steinway Tower, который называют "самым тонким в мире". Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Строительством 435-метрового здания занималась компания SHoP Architects. Оно состоит из 91 этажа, на которых разместилось 46 квартир, в том числе двухуровневых, оформление которых взяла на себя фирма Studio Sofield.

"Мы все бывали в роскошных местах, но мне хотелось создать здание, которого нигде в мире больше не будет... Я хотел создать совершенно особый опыт, который можно будет получить только в Нью-Йорке", - заявил основатель Studio Sofield Уильям Софилд.

Помимо квартир в самом тонком небоскребе также расположен бассейн, частные столовые, поле для игры в гольф, а также терраса с растениями.

Стоимость квартиры в Steinway Tower варьируется от $7,55 млн до $66 млн.