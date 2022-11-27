Эксперты рассказали, в чем встречать Новый год 2023

Главные модные тренды новогодних вечеринок 2023 года - это нулевые, пайетки и металлик. Как передает Day.Az об этом "Газете.Ru" рассказали эксперты российского модного бренда Gloria Jeans.

Новый год 2023 рекомендуется встречать в образах в стиле нулевых.

"Внимание сезона вновь приковано к эстетике 2000-х годов. Список модных трендов возглавляют укороченные топы на тонких бретелях с мягкими драпировками. С их помощью можно обыграть любую повседневную деталь и сделать образ праздничным. Акцентные топы органично сочетаются с прямыми джинсами высокой посадки и юбками-трапециями", - рассказали представители марки.

Не менее актуально, по мнению специалистов, будут выглядеть наряды с пайетками.

"Не теряют актуальность пайетки, которые украшают лаконичные платья свободного силуэта и комбинации. Оптимальный вариант, который пригодится и после новогодней ночи, - минималистичные модели из мерцающей ткани серебристого и черного цветов", - подчеркнули они.

Альтернативой пайеткам может стать ткань с эффектом металлик.

"Один из ключевых трендов года - металлик. Платья и топы с глянцевой металлической текстурой ассоциируются с модой восьмидесятых и футуристическими мотивами. Под настроение и повод можно составлять монохромные образы с серебристой обувью или компенсировать яркость базовыми аксессуарами", - объяснили эксперты.