Пассажирам самолета объяснили, почему опасно откидывать кресло полностью

Полное откидывание спинки кресла в самолете принято считать одним из способов сделать неудобные перелеты более терпимыми. Однако президент Ассоциации хиропрактиков Австралии Эндрю Лоуренс для Escape назвал две причины, почему опасно откидывать свое кресло полностью.

По его словам, полностью откинутое назад сиденье - это не только раздражитель для других пассажиров, но и способ, как обеспечить своему организму физиологические проблемы. Речь идет вовсе не о разборках с попутчиком, а о долгосрочном здоровье спины, сообщает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Лучшее положение для комфортного отдыха и дремоты в экономклассе - это "слегка откинутая назад спинка кресла" и подушка, которую следует положить у основания позвоночника, чтобы помочь сохранить поясничный изгиб и уменьшить давление на стыке нижней части спины и таза. Именно такое положение обеспечивает большую поддержку нижней части спины во время перелетов.

"Что касается скелета, таз - особенно седалищная кость или твердые костные образования, на которых мы сидим, - и область соединения позвоночника и таза подвергаются наибольшему давлению, когда мы сидим прямо и бодрствуем. Но когда мы спим, шея испытывает наибольшее давление", - объяснил эксперт.

Наклон кресла - не единственный фактор, меняющий правила игры, когда дело доходит до отдыха в самолетах. Оказывается, подавляющее большинство пассажиров также неправильно используют дорожные подушки для шеи.

Доктор Майкл Бреус, или доктор сна, как его называют американские телезрители, является одним из ведущих мировых экспертов по сну и профессионалом, когда дело доходит до сна в транспорте. Согласно его рекомендации, на самом деле U-образные подушки следует использовать в перевернутом виде: "И еще одна вещь, которую я говорю своим клиентам: если у вас U-образная подушка для шеи, поверните ее так, чтобы нижняя часть U оказалась под подбородком. Так надо потому, что ваша голова склонна к покачиванию, что в итоге разбудит вас, а вращение подушки останавливает покачивание головы".

Впрочем, есть туристы, которые ставят вежливость выше собственного комфорта и категорически против откидывания спинки кресла, утверждая, что это несправедливо по отношению к пассажирам, сидящим сзади. Так, один из противников такого способа перелета привел свой аргумент на форуме Reddit: "Нет ничего хуже, чем когда вы наконец-то устроились на своем среднем месте, между двумя огромными людьми, а человек перед вами откидывает свое сиденье. Вы теряете половину своего пространства и вынуждены смотреть телевизор в нескольких сантиметрах от своего лица. Мы все застряли вместе в консервной банке, пространство ограничено. Я не хочу, чтобы человек передо мной откидывался в мое личное пространство".

Терпеть откинутое на туриста кресло необязательно. Так, одна стюардесса ранее рассказала Sun Online Travel, как заставить человека, сидящего перед вами, снова привести спинку в вертикальное положение. "Если есть медицинская причина, по которой человеку требуется дополнительное пространство для ног, тогда мы можем вмешаться. Например, если вы скажете нам, что у вас в анамнезе был тромбоз глубоких вен, мы можем попросить сидящего впереди пассажира поднять свое кресло. Если это серьезная проблема, мы можем даже пересадить вас на место в первом ряду или, возможно, даже повысить класс вашего обслуживания, чтобы у вас было больше места для ног или чтобы вам не пришлось иметь дело с креслом с откидной спинкой".