Девочка родилась с шестисантиметровым хвостом

Врачи в мексиканском штате Нуэво-Леон удалили шестисантиметровый хвост у новорожденной девочки. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на научную работу, опубликованную в "Журнале педиатрической хирургии", передает Day.Az.

Ребенок с мягким хвостом длиной 5,7 сантиметра появился на свет в сельской больнице в результате кесарева сечения. Это первый подобный случай в Мексике.

Беременность у матери протекала без осложнений, девочка родилась в нормальный срок. Ее родителям около 30 лет. У них уже есть сын, у которого не зафиксировано отклонений.

Хвост рос из копчика девочки, его основание было немного сдвинуто влево. Остальные показатели здоровья ребенка были в норме.

"Структура мягкая, покрыт кожей и волосами, - описывается хвост в отчете. - Его можно было двигать, что не причиняло боли пациентке, однако спонтанные движения не наблюдались. Когда хвост укололи иголкой, ребенок заплакал".

Врачи повторно осмотрели новорожденного, когда ему исполнилось два месяца. За это время длина хвоста увеличилась на 0,8 сантиметра.

После этого было решено удалить отросток. Операция проводилась под местной анестезией. Вмешательство прошло без осложнений. В тот же день ребенка выписали из больницы.

Анализ хвоста показал, что он состоял из мягких тканей и содержал артерии, вены и нервные окончания.

Хвосты у людей подразделяются на две категории: псевдохвосты и настоящие хвосты. Первые возникают в результате проблем со спиной или из-за опухоли, вторые же содержат мышцы, кровеносные сосуды и нервы, но лишены костей. По заключению специалистов, хвост, обнаруженный у девочки, был настоящим.

Настоящие хвосты у людей крайне редкое явление. До 2017 года было зафиксировано всего 195 таких случаев. Размер самого длинного настоящего хвоста составлял 20 сантиметров. Чаще они встречаются у мальчиков.