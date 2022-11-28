Названо слово 2022 года

Слово "газлайтинг" стало словом года по версии американского словаря Merriam-Webster. Об этом сообщается на егоь сайте 28 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Согласно определению словаря, газлайтинг - это психологические манипулирование человеком, обычно в течение длительного периода времени, которое заставляет жертву сомневаться в правильности собственных мыслей, восприятии реальности или воспоминаний и обычно приводит к помешательству, потере уверенности и чувства собственного достоинства.

В 2022 году поисковые запросы о газлайтинге выросли на 1740%, что говорит о высоком интересе к этому понятию в течение последнего времени, сообщили издатели словаря.

Термин "газлайтинг" (от англ. "газовый свет") произошел от названия пьесы 1938 года и ее последующих экранизаций. По сюжету муж молодой женщины гасит и зажигает газовое освещение в доме, убеждая при этом супругу, что ничего не происходит.

Под газлайтингом также упрощенно подразумевается "действие или практика грубого введения кого-либо в заблуждение, особенно для личной выгоды". В таком смысле этот термин синонимичен понятиям о лжи, таким как "фейки" и "дезинформация".