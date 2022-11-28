Жених уронил кольцо в океан во время предложения

Один из самых романтичных моментов жизни едва не обернулся трагедией. Во Флориде мужчина уронил кольцо в океан во время предложения руки и сердца.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, новоявленному жениху пришлось прыгать с арендованной яхты и нырять под воду, чтобы отыскать заветное кольцо.

К счастью, спустя считанные секунды драгоценность удалось найти. Неуклюжесть 35-летнего мужчины не испугала девушку, она все-таки согласилась выйти замуж.

Видео молниеносно набрало популярность в американском TikTok, так что теперь это важное событие в жизни молодых запомнят миллионы.