Пятая часть японских молодоженов нашла свою любовь через интернет

В Японии 22,6% молодоженов, вступивших в брак в этом году, нашли свою половинку на интернет-сайтах, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Результаты опроса, опубликованного страховой компанией Meiji Yasuda Life Insurance Co., свидетельствуют о том, что по количеству увенчавшихся свадьбами отношений интернет-знакомства опередили бракосочетания между сослуживцами или соучениками (20,8%) и между теми, кого познакомили друзья и знакомые (9,4%).

Отмечается, что раньше - в 2012, 2015 и 2016 годах - ни одна из опрошенных пар не вступала в контакт через приложения для знакомств. С тех пор рост был стремительным: 12,2% молодоженов в 2019 году указали на ключевую роль программного обеспечения в их союзах, а в 2021 году эта доля выросла до 16,9%.

По мнению экспертов, на более широком использовании интернет-знакомств в последние два года сказалась пандемия коронавируса, поскольку возможности личных встреч для молодых людей резко сократились.