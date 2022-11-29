Дороги в России сделают тише с помощью мусора

Российский экологический оператор (РЭО) предложил использовать переработанные автомобильные шины при создании дорожного покрытия. Таким образом с помощью мусора дороги сделают тише, сообщает телеканал "360", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным РЭО, подобное покрытие с резиновой крошкой называется Quiet pavement и применяется за рубежом. Наличие переработанного вторсырья в асфальте позволяет снизить шум на 4−6 децибел.

"Для слуха человека это означает снижение шума почти в два раза. Более того, снижаются расходы на установку противошумных экранов, которые ставятся вдоль автомобильных трасс", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На данный момент подобную технологию уже применяют в дорожном строительстве в стране. К 2030 году показатель планируют повысить до 40 процентов.