В Великобритании создали энциклопедию редких и исчезающих звуков

Звукорежиссер из Оксфорда Стюарт Фоукс создал саунд-проект Obsolete Sound, который представляет собой онлайн-каталог звуков, исчезнувших из повседневной жизни вследствие технического прогресса, пишет издание The Verge.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, на сайте цифрового "музея" собрано уже 150 таких экспонатов,

В частности, каталог включает звуки культовых рингтонов мобильных телефонов (например, классической модели Nokia 5120) и старые заставки видеоигр, а также записи работы компьютерной техники и транспорта: от полностью устаревшей печатной машинки до компьютеров начала 2000-х годов.

"Obsolete Sound создан, чтобы привлечь внимание к исчезающим звуковым ландшафтам со всего мира, собрать звуки, которые можно сохранить, пока не слишком поздно", - указано в пояснении к аудиосборнику.

Также Фокс выложил в открытый доступ и ремиксы на каждый из представленных звуков. Пользователи технологических порталов уже оценили их хронометраж, так как запись отдельных звуков может длиться меньше секунды. За это сборник назвали в комментариях "ASMR'текой".

Свой первый известный проект Стюарт Фоукс запустил еще в 2014 году - глобальную звуковую карту мира Cities and Memory. Для него энтузиасты из более 100 стран собрали уже свыше 5 000 звуков.