В упавшем на Землю метеорите обнаружены два неизвестных материала

Ученые из Университета Альберты зафиксировали в метеорите Эль-Али минералы, которые ранее никогда не встречались на Земле. Об открытии было объявлено на ежегодном симпозиуме по исследованию космоса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Метеорит был найден учеными в 2019 году в Сомали недалеко от города Эль-Али. Метеорит весит около 14 тонн и упал на Землю в древности. Местные племена прозвали его в своих легендах "Сумерки". Часть космического тела погребена под песком, другую часть местные жители использовали для заточки ножей.

Ученые отделили от метеорита образцы весом около 70 грамм и провели их химический анализ. В результате были найдены два новых минерала - элалиит и элькинстантонит - а также порода, которой в естественной среде на Земле тоже нет.

Исследовательская группа продолжит изучение метеорита, если получится достать еще несколько образцов. Проблема заключается в том, что сам космический объект был выкопан и перевезен в Китай для продажи на торгах.