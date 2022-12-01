Что заставляет людей есть больше сладкого?

Ученые из Калифорнийского университета установили, что отсутствие в кишечнике бактерий из семейства S24-7 провоцирует переедание сладкого. Работа исследователей опубликована в журнале Current Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты провели ряд экспериментов с мышами. Ученые скормили мышам антибиотики, которые нарушили микробиоту кишечника, а затем предложили им сахарные гранулы.

За два часа мыши с нарушенной микробиотой съели на 50% больше сахарных гранул, чем грызуны с нормальным количеством кишечных бактерий. Когда микробиота грызунов была восстановлена путем пересадки фекалий, мыши вернулись к нормальному пищевому поведению.

По словам ученых, полученные выводы можно перенести и на человека.

"Мы знаем, что у людей с расстройствами пищевого поведения (РПП), такими как переедание и нервная анорексия, микробиота кишечника отличается от людей, у которых не диагностированы эти состояния. Теперь мы подтвердили, что влияние двустороннее и кишечные бактерии также влияют на возникновение РПП у людей", - отметили исследователи.

В дальнейшем результаты принесут пользу в борьбе с ожирением, диабетом, а также будут полезны для изучения чрезмерного употребления алкоголя и наркотических веществ.