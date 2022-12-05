Останки единственного тасманского тигра нашли в музейном шкафу
Останки последнего известного тасманского тигра, которые считались потерянными в течение 85 лет, были найдены спрятанными в шкафу австралийского музея, сообщает новостной портал "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Последний тасманский тигр умер в неволе в зоопарке Хобарта в 1936 году. Его тело было передано в Музей и Художественную галерею Тасмании, однако там останки потеряли. Долгое время считалось, что они были выброшены.
Недавно работники музея обнаружили, что останки все это время находились в музее, но не были каталогизированы должным образом. Сначала сотрудники обнаружили неопубликованный отчет таксидермиста, что побудило провести обзор музейных коллекций. Пропавший экземпляр был найден в шкафу в отделе образования музея.
Сейчас экспонат тасманского тигра выставлен в Музее и Художественной галерее Тасмании.
Тасманские тигры - одни из самых крупных хищных сумчатых животных. Ранее животное обитало на острове Тасмания, а также на материковой части Австралии. Численность этого вида сократилась, вероятно, в результате конкуренции с динго и охоты со стороны людей. Последний представитель вида умер в зоопарке.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре