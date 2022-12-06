Сколько кофеина нужно употреблять по утрам для улучшения рабочей памяти?

Чтобы улучшить рабочую память, достаточно даже низкой дозы кофеина, выяснили ученые из Махидольского университета в Тайланде. Результаты исследования опубликованы в журнале Physiology & Behavior, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эксперименте приняли участие 25 мужчин. Участники были разделены на две группы. Им нужно было пить чашку ароматизированной воды с добавлением 50 мг кофеина (столько содержится, например, в половине чашки обычного заварного кофе) или без.

Сначала ученые измеряли активность мозга добровольцев с помощью ЭЭГ в положении сидя с закрытыми глазами. Впоследствии участники выполнили два теста на когнитивные функции. После этого каждый участник выпивал свой напиток. Спустя полчаса они снова проходили измерения и тесты. После этого все добровольцы в течение 5 минут выполняли упражнения, за которыми последовал еще один сеанс сбора данных. Спустя неделю процедура повторилась, с той лишь разницей, что группы поменялись напитками.

Оказалось, что через 30 минут после употребления кофеина активность альфа-волн в мозге замедлилась, а когнитивные функции, то есть скорость зрительно-моторной обработки, рабочая память и внимание, улучшились, а сонливость пропала.