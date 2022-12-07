Около Кокосовых островов обнаружили акулье кладбище

Ученые обнаружили крупное скопление останков акул у побережья Кокосовых островов в Индийском океане. Об этом сообщает Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кладбище было открыто судном Investigator в ходе экспедиции по исследованию биоразнообразия морских парков Австралии. "На глубине 5,4 тыс. метров трал выловил более 750 окаменелых зубов акул, принадлежавших хищникам сразу нескольких видов. Среди них были найдены и зубы древней акулы-мегалодона", - сообщают ученые. Наиболее древние окаменелости принадлежали ближайшим родственникам мегалодонов, крупной хищной рыбе длиной около 12 метров. Среди находок есть и зубы современных видов, вроде мако и белых акул.

Кроме того, ученым удалось выловить маленькую полосатую рогатую акулу ранее неизвестного вида, уникального для Австралии. Вид обитает на глубинах около 150 метров и ученым почти ничего не известно об их образе жизни и поведении.

Мегалодоны - это вид гигантских акул, вымерших примерно 3,5 млн лет назад. Он мог достигать длины 15 метров и весить более 40 тонн, а сила укуса у особо крупных представителей превышала 10 тонн.