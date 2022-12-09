Ученые поняли, почему зеленый свет снимает боль

Группа исследователей из Университета Фудань проследила нейронную активность от глаз до мозга у мышей, чтобы выяснить, почему зеленый свет помогает уменьшить боль. Результаты работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее ученые установили, что зеленый свет снижает уровень боли у людей с такими заболеваниями, как артрит, мигрень и фибромиалгия, но причины этого остались загадкой. Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи провели ряд экспериментов с мышами.

Исследователи изучили у мышей все части системы зрения, которые участвуют в получении и обработке света. Отключая каждую из них в разное время, они проверяли, как это влияет на ощущение боли. В результате они обнаружили, что зеленый свет приводил к большей передаче сигналов гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая снижает активность самых разных нейронов, в том числе связанных с чувством страха или тревоги. Это приводило к большей экспрессии гена Penk, который запускает процессы, приводящие к притуплению боли.

Далее исследователи планируют изучить вопрос о том, почему мозг эволюционировал таким образом, что зеленый свет уменьшает ощущение боли.