В США ураганы помогли обнаружить реликвию двухвековой давности

Обрушившиеся на штат Флорида в США ураганы "Ян" и "Николь" помогли обнаружить реликвию двухвековой давности - останки корабля XIX века. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

Объект из дерева и металла длиной два метра показался из глубины песка в ноябре, предполагалось, что это может быть трибуна для гонок NASCAR, установленная несколько десятилетий назад, или часть пирса.

Ученые произвели раскопки и выяснили, что это остатки торгового судна, затонувшего более ста лет назад. "Это реликвия ушедшей эпохи, куда нам редко удается заглянуть", - отметил археолог Чак Мейде.

Специалисты взяли на исследование 22 образца древесины, чтобы узнать больше о находке. В настоящее время обломки корабля снова скрываются под влажным песком, их извлечение требует больших затрат, поэтому они останутся на своем месте. Как отметил Мейде, во влажной среде в отсутствии света они могут храниться практически вечно