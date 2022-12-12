В Египте нашли древние портреты мумий

Археологи впервые за 115 лет обнаружили фаюмские - выполненные с помощью восковых красок - портреты мумий, сообщает Министерство туризма и древностей Египта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Два полных и два неполных портрета были найдены вместе с мумиями на месте древнего памятника - кладбища в городе Филадельфия в Египте, который существовал с 259-257 до н. э. до V-VI веков.

Все они написаны на льняных саванах. По словам ученых, люди, которых похоронили в таком контексте в Филадельфии, принадлежат к высшему среднему классу или элите.

Подобные портреты стоили очень дорого, не каждый мог себе их позволить. Авторы исследования уверены, что их написали художники из Александрии, египетского города на побережье Средиземного моря.

Ученые также нашли статуи богини любви, а также папирусы и греческие письмена. Папирусы содержат информацию о социальном, экономическом и религиозном положении людей, проживавших в этом районе.