В ОАЭ продемонстрировали коллекцию древних оманских артефактов

В городе Шарджа в ОАЭ открылась выставка древних оманских предметов. Об этом сообщает Al Arabia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Выставка "Оманская цивилизация: происхождение и развитие" организована в рамках первого сотрудничества с Национальным музеем Султаната Оман с целью подчеркнуть глубоко укоренившиеся и крепкие культурные отношения между двумя странами. Будет представлена коллекция из более чем 100 артефактов, рассказывающих историю оманской цивилизации от каменного века до принятия ислама.

Выставленные объекты включают рыболовные снасти, оружие, глиняные и каменные горшки, украшения, сельскохозяйственное оборудование и украшения, в том числе золотое ожерелье, датируемое периодом между 300 г. до н.э. и 400 г. н.э. Выставку будут сопровождать семинары, интерактивные и образовательные мероприятия, направленные на повышение осведомленности о древней оманской культуре.