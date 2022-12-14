Археологи нашли в Дании ритуальное болотное тело

Археологи обнаружили 5000-летнее болотное тело в Дании. Вероятно, человек был принесен в жертву. О находке ученые рассказали порталу LiveScience, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Болотные тела - полностью или частично сохранившиеся человеческие останки, обнаруженные в торфяных болотах на севере Европы на протяжении последних 200 лет. Преимущественно археологи находят их на территории таких стран, как Дания, Германия, Нидерланды, Великобритания, Ирландия и Швеция.

Ученые нашли кости ног, таза и часть нижней челюсти с зубами. Пока археологи не знают пол и возраст погибшего человека. В будущем ученые надеются определить возраст по зубам, а пол - по тазу. Кроме того, исследователи считают, что в зубах могла сохраниться ДНК умершего.

Рядом с телом ученые нашли остатки кремневого топора и кости животных. Именно это и указывает на то, что человека убили во время ритуала. Вероятно, тело намеренно поместили в болото во времена неолита.