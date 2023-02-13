Неандертальцы готовили и ели крабов

Неандертальцы систематически употребляли в пищу крабов. Статья об этом опубликована в Frontiers in Environmental Archaeology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это выяснилось при обследовании пещеры Фигейра Брава к югу от Лиссабона. В ней помимо каменных орудий и древесного угля лежали многочисленные панцири крабов, в основном - больших сухопутных (Cancer pagurus). Их размер был оценен по отношению диаметра панциря к длине клешней, которые сохраняются лучше, чем другие части животного. Археологи оценивали характер раскола панцирей, искали следы разделки или ударов, определяли, подвергались ли крабы воздействию высокой температуры.

В результате Мариана Набаис из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции и ее коллеги обнаружили, что найденные крабы были в основном крупными взрослыми особями, которые давали около 200 г мяса. Изучая характер повреждений на панцирях и клешнях, ученые пришли к выводу, что их не трогали ни крысы, ни птицы, ни другие хищники. Поскольку крабов довольно тяжело поймать, вероятно, неандертальцы делали это во время отлива, стараясь выловить животных с шириной панциря около 16 сантиметров.

Кроме того, неандертальцы не просто собирали крабов, но и жарили их. Анализ следов огня на панцирях показал, что они нагревались примерно до 300-500 градусов, характерных для приготовления пищи на костре. "Мы окончательно опровергли устаревшее представления о том, что неандертальцы были примитивными обитателями пещер, которые едва выживали за счет трупов крупной дичи", - поясняют авторы.