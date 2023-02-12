Астрономы сфотографировали сближение «зеленой» кометы с другой кометой

Российские астрономы сфотографировали сближение двух комет. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одна из них - это пролетевшая мимо Земли 2 февраля C/2022 E3 (ZTF), обладающая зеленоватым оттенком, с периодом обращения более 50 000 лет. На фотографии она выглядит очень яркой и расположена слева внизу. Вторая - это C/2022 U2 (ATLAS), чей период обращения вокруг Солнца составляет 945 лет. При этом обе эти кометы являются умеренно яркими и доступны для наблюдения лишь в телескоп, хотя в период минимального сближения C/2022 E3 можно было заметить невооруженным глазом в ясную погоду.

"Обе хвостатые гостьи довольно близко к Земле - на расстояниях 0.33 и 0.59 а.е. соответственно. C/2022 U2 сильно тусклее (~11 зв. вел., отмечена стрелкой) не только потому, что в 2 раза дальше. Эта комета сама по себе маленькая и не такая активная. Когда уйдёт Луна, C/2022 U2 можно будет рассмотреть глазами лишь с относительно крупными любительскими телескопами (от 15-20 см), в то время как C/2022 E3 (ZTF) еще некоторое время сможет наблюдаться в бинокли", - говорится в сообщении.