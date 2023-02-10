Появления людей на Марсе можно ожидать в течение 10 лет

Люди смогут высадиться на поверхность Марса в течение 10 лет. Таким мнением поделился основатель американской компании SpaceX Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Стоит признать, что я оптимист", - предупредил Маск в Twitter.

Он предполагает возможную высадку на Марс людей даже через пять лет.

Компания Маска SpaceX разрабатывает корабль многоразового использования Starship. Он создается именно для полетов на Марс. Он может вместить в себя 100 человек.

Прототипы корабля уже совершили тестовые полеты с возвращением на Землю. Все они проходили в пределах земной атмосферы.

Из всех летных испытаний только то, что было поведено в мае 2021 года, прошло без разрушения аппарата.

Starship - это сверхтяжелая полностью многоразовая ракета нового поколения, у которой обе ступени способны садиться на хвост. Ее главной особенностью должна стать возможность выводить на орбиту 100 тонн груза в корабле, интегрированном с верхней ступенью, а также дозаправлять этот корабль с помощью топливных танкеров из модифицированных верхних ступеней.