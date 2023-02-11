В Солнечной системе выявили новую планету с кольцами

Ученые из Университета Шеффилда выявили в Солнечной системе новую планету с кольцами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о карликовой планете Квавар, располагающейся на самом краю Солнечной системы. Объект был впервые обнаружен еще в 2002 году, он вдвое меньше Плутона и вращается вокруг Солнца за Нептуном. Теперь с помощью современного оборудования HiPERCAM, установленного на крупнейшем в мире оптическом телескопе Gran Telescopio Canarias (GTC), у планеты удалось зафиксировать кольца.

При этом ее кольца слишком малы и слабы, чтобы их можно было увидеть на снимке. Совершить открытие получилось благодаря наблюдению тени, которая возникла, когда Квавар заслонила фоновую звезду в процессе своего цикла вращения. Событие длилось менее минуты, но за это время кольца создали помехи в свете, которые указали на их присутствие.

В Солнечной системе не слишком распространены кольцевые системы. Самыми известными являются кольца Сатурна, Юпитера, а затем Урана и Нептуна. Из малых планет кольцами обладают только Харикло и Хаумеа.

Уникальность Квавара заключается в том, что она находится на расстоянии более семи планетарных радиусов. Это в два раза больше дистанции, которая ранее считалась максимальным расстоянием в соответствии с "пределом Роша" - границей, внутри которой кольцевые системы могут существовать. Например, кольца Сатурна располагаются в пределах трех планетарных радиусов.