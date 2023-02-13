19 сундуков с сокровищами: как богачи спасались с "Титаника"

Пассажирка первого класса "Титаника" Эдит Розенбаум принесла на корабль 19 сундуков со своими вещами, драгоценностями и не хотела их бросать во время крушения. Она была готова погибнуть, лишь бы не оставлять ценности. Историк Николай Каланов рассказал РЕН ТВ, как ей чудом удалось спастись.

"Многие пассажиры, которые садились на "Титаник", имели, можно сказать, самую настоящую веру в его непотопляемость", - рассказал эксперт.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по его рассказу, даже когда "Титаник" уже стал тонуть и начались спасательные операции, находились такие пассажиры, как Эдит Розенбаум, которая кричала: "Он же непотопляемый! Зачем вы это делаете?". Люди просто не верили, что корабль тонет.

Историк Каланов рассказал, что были пассажиры, которые перевозили на печально известном корабле все свое имущество. При этом людям говорили, что все настолько безопасно, что не нужно страховать вещи. Так, Эдит Розенбаум перевозила 19 сундуков, в которых было все ее состояние. Она оценила его в 15 тысяч долларов.

По словам историка, Эдит долго скандалила, не желая покидать "Титаник". Ее спас матрос, придумавший одну хитрость.

Эксперт также рассказал о съемках фильма "Титаник" Джеймса Кэмерона.

"Когда фильм вышел, фильм действительно был уникальный, и, как сам Кэмерон говорил, это будет самый страшный фильм, который сделает Голливуд. И он сделал его. Его, ну, не знаю, там половина населения посмотрела. И на этом фоне нужно было различным способом зарабатывать, потому что вот она - золотая жила не только для издателей фильма, но и для всей этой индустрии. Здесь пошли десятки книг, десятки документальных фильмов, здесь же развились различные аукционы по продаже вещей", - поделился историк.