Ученые назвали способные пережить ядерную зиму страны

Новозеландские ученые из Университета Отаго перечислили пять стран, которые смогут продолжить производить пищу в условиях гипотетической ядерной зимы. Результаты исследования опубликованы в журнале Risk Analysis, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В процессе моделирования были изучены сценарии извержения супервулкана, столкновения Земли с астероидом или резкого снижения естественной освещенности в случае ядерной войны в Северном Полушарии.

Специалисты выяснили, что ряд островных государств, в числе которых Новая Зеландия, Австралия, Исландия, Вануату и Соломоновы острова, смогут выжить, несмотря на сокращение солнечного света и более низкие температуры.