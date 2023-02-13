Домашняя собака предупреждает о приближающемся землетрясении. Животные предупреждают о землетрясении за 1-2 часа до его начала. За это время люди могут собрать все необходимые вещи и быстро покинуть город. У собак предупреждением являются лай, вой. Сильное беспокойство, а также собака не может усидеть на месте. Если человек проигнорировал "сообщение" об опасности, то собака просто уходит из дома и спасает свою жизнь.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.