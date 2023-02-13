Марсоход НАСА обнаружил следы древнего озера на Марсе
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Яркое свидетельство присутствия воды на древнем Марсе обнаружил марсоход НАСА Curiosity, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Марсоход сфотографировал рифленые текстуры горных пород, которые позволили предположить, что в древние времена на этом месте плескалось неглубокое озеро.

По словам ученых НАСА, миллиарды лет назад волны на поверхности этого озера всколыхнули отложения на дне, которые затем окаменели в виде волнистой текстуры, когда вода высохла.

"Это лучшее свидетельство наличия воды и волн, которое мы видели за всю миссию", - заявил Эшвин Васавада, научный сотрудник проекта Curiosity в Лаборатории реактивного движения НАСА. "Мы преодолели тысячи футов озерных отложений и никогда не видели подобных доказательств".

В НАСА надеются увидеть еще одно свидетельство истории марсианской воды в долине под названием Гедиз Валлис. Ученые подозревают, что там под действием воды происходили оползни, а долина, начинающаяся на горе Шарп, как считается, была прорезана небольшой рекой.