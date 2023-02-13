Марсоход НАСА обнаружил следы древнего озера на Марсе

Яркое свидетельство присутствия воды на древнем Марсе обнаружил марсоход НАСА Curiosity, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Марсоход сфотографировал рифленые текстуры горных пород, которые позволили предположить, что в древние времена на этом месте плескалось неглубокое озеро.

По словам ученых НАСА, миллиарды лет назад волны на поверхности этого озера всколыхнули отложения на дне, которые затем окаменели в виде волнистой текстуры, когда вода высохла.

"Это лучшее свидетельство наличия воды и волн, которое мы видели за всю миссию", - заявил Эшвин Васавада, научный сотрудник проекта Curiosity в Лаборатории реактивного движения НАСА. "Мы преодолели тысячи футов озерных отложений и никогда не видели подобных доказательств".

В НАСА надеются увидеть еще одно свидетельство истории марсианской воды в долине под названием Гедиз Валлис. Ученые подозревают, что там под действием воды происходили оползни, а долина, начинающаяся на горе Шарп, как считается, была прорезана небольшой рекой.