Огромный ледяной тоннель обнаружили под исчезнувшим озером в Якутии

Ледяной тоннель в Таттинском районе Якутии (Россия) был обнаружен учеными СО РАН под исчезнувшим в сильные морозы озером, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Якутские специалисты занимаются изучением причин, которые привели к исчезновению озера, находящегося в 20 км от села Черкех в Таттинском улусе. Обнаружившие пропажу местные жители забили тревогу еще в конце прошлого года.

К изучению вопроса подключились ученые из Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН, которые и обнаружили пещеру высотой в 5-6 м и длиной в 20 м.

По их предположению, обмеление озера произошло из-за изменения глубины оттаивания вечной мерзлоты, которое произошло в связи с увеличением температуры воздуха. По обнаруженному тоннелю вода ушла в соседний водоем.

"Теплая осень в Якутии - это аномалия, но для климатического будущего на горизонте 2050, 2100 года - это норма. Природа нас таким образом готовит к тому, что будет происходить через 30, 40, 50 лет, как бы намекая, что будет вот так, раньше этого было мало, теперь этого будет больше", - рассказал ведущий научный сотрудник института мерзлотоведения имени П.Мельникова СО РАН Никита Тананаев.