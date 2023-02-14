Обнаружена новая планета размером с Землю

Астрономы обнаружили новую экзопланету размером с Землю и в три раза массивнее нее, располагающуюся в 70 световых годах от Солнца.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об открытии сообщается в статье, опубликованной в базе препринтов arXiv.

Первоначально кандидат был идентифицирован с помощью космического телескопа НАСА "Кеплер" при наблюдении за транзитным сигналом - падением кривой блеска звезды K2-415, что происходит из-за прохождения крупного объекта на фоне светила. Планетарная природа сигнала была подтверждена в ходе последующих наблюдений аппарата TESS.

K2-415b имеет радиус примерно 1,015 радиуса Земли. Планета обращается вокруг своей родительской звезды каждые 4,018 дня на расстоянии около 0,027 астрономической единицы от нее. Равновесная температура K2-415b, которая не учитывает эффект накопления тепла в атмосфере и влияние горячих недр, оценивается примерно в 400 кельвинов.

Звезда К2-415 является красным карликом и относится к спектральному классу M5V, а ее эффективная температура, характеризующая мощность излучения абсолютно черного тела, составляет 3173 кельвинов. Звезда имеет радиус около 0,2 радиуса Солнца, а ее масса, по расчетам, составляет около 0,16 массы Солнца.