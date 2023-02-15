Женщина нашла на пляже обломки затонувшего 139 лет назад корабля

Жительница американского острова Нантакет, штат Массачусетс, выгуливала на пляже собаку и наткнулась на обломки корабля, затонувшего в 1884 году. Об этом сообщает Nantucket Current, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Джесс Эхерн обнаружила лежащие на берегу фрагменты и сразу заподозрила, что это они принадлежат трехмачтовой шхуне "Уоррен Сойер" XIX века, так как незадолго до этого в том же месте были найдены несколько более мелких ее обломков.

Корабль пропал 139 лет назад, 22 декабря 1884 года, когда направлялся из Нового Орлеана в Бостон. Шхуна везла груз хлопка и металлического лома, попала в бурю и сбилась с курса. Эхерн сняла находку на видео и связалась с представителем исследовательского института Egan Maritime Эваном Шванфелдером. Тот отправил сделанные женщиной съемки главе Совета подводных археологических ресурсов Дейву Робинсону.

Проанализировав фрагменты, Робинсон и его команда подтвердили, что это останки корабля "Уоррен Сойер". Через несколько дней археолог приехал на остров, чтобы лично оценить находку.