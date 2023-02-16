Ледник «Судного дня» «в беде», под ним обнаружены удивительные процессы

По мере ускорения изменения климата ледник Туэйтса, названный ледником "Судного дня", быстро меняется, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Каждый год он сбрасывает в океан миллиарды тонн льда, что составляет около 4% годового повышения уровня моря. Особенно быстрое таяние происходит в точке, где ледник встречается с морским дном, которое с конца 1990-х годов отступило почти на 14 километров, обнажив большой кусок ледника относительно теплой океанской воды.

Чтобы лучше понять его изменения, к леднику отправилась группа американских и британских ученых из Международной ассоциации ледников Туэйтса.

С помощью бура с горячей водой они пробурили во льду отверстие глубиной 600 метров и в течение пяти дней отправляли вниз различные инструменты для проведения измерений в леднике.

Был отправлен торпедоподобный робот под названием Icefin, который позволял им получить доступ к областям, которые ранее было почти невозможно исследовать. Аппарат с дистанционным управлением делал снимки и записывал информацию о температуре и солености воды, а также об океанских течениях.

Он смог "подплыть к этим действительно динамичным местам и собрать данные с морского дна", - рассказала CNN Бритни Шмидт, доцент Корнельского университета и ведущий автор одной из статей на эту тему.

Результаты исследования показывают "очень тонкую и сложную картину", указал Питер Дэвис, океанограф Британской антарктической службы и ведущий автор другой статьи.

Ученые обнаружили, что даже несмотря на то, что ледник отступает, скорость таяния под большей частью плоской части шельфового ледника была ниже, чем ожидалось. Согласно исследованию, скорость таяния в среднем составляла от 2 до 5,4 метра в год, что меньше, чем предполагалось.

Согласно исследованию, таяние подавляется слоем более холодной и пресной воды у основания ледника, между шельфовым ледником и океаном.

"Ледник все еще в беде", - резюмировал Дэвис в своем заявлении, добавив: "Мы обнаружили, что, несмотря на небольшое таяние изнутри, ледник по-прежнему быстро отступает, поэтому кажется, что не нужно много усилий, чтобы ледник вышел из равновесия".