Ученый-физик рассказал об увеличении скорости вращения Земли

В связи с аномальным увеличением скорости вращения Земли через несколько лет продолжительность года станет меньше на одну секунду. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказал главный научный сотрудник отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Виталий Пальчиков, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В связи с тем, что отрезок времени, за который Земля совершает полный оборот, меняется, ученым приходится корректировать действующую систему измерений. Это необходимо для того, чтобы наступление нового года совпадало с началом следующего оборота. Так, согласно прогнозам, 2028 год может стать короче на одну секунду.

В 2022 году увеличение скорости вращения Земли привело к тому, что среда, 29 июня, стала самым коротким днем в истории. Еще раньше, в 1970-х, на фоне замедления оборотов были введены дополнительные 37 секунд.

По словам собеседника агентства, в настоящий момент у специалистов нет исчерпывающего объяснения на этот счет.

"Гипотеза, связанная с изменениями момента инерции ядра, это одна из возможных гипотез, которые объясняют эффекты ускорения скорости вращения Земли", - отметил он.

Другая гипотеза связана с количеством осадков: аномальное выпадение ускоряет движение Земли, а испарение, наоборот, замедляет. Однако, подчеркнул Пальчиков, эти эффекты не компенсируют друг друга.