Уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекорда - 42 процента сотрудников столкнулись с подобным явлением. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Future Forum, передает Day.Az.

Отмечается, что подавленное эмоциональное состояние чаще всего вызвано экономической неопределенностью, страхом попасть под сокращение и вернуться в офисы с удаленки. Также на это влияет невозможность выбирать гибкий график работы.

Еще одним фактором стала "перегрузка" работников технологиями. В частности, отмечает агентство, крупные работодатели сейчас используют в среднем 211 различных приложений по сравнению со 195 в прошлом году. Кроме того, выяснилось, что сотрудники переключаются между различными приложениями и веб-сайтами 1200 раз в день.