Миру предрекли попадание в «петлю гибели»

Исследователи британского аналитического центра IPPR предрекли миру попадание в "петлю гибели", если человечество окажется неспособным справиться с глобальной проблемой изменения климата. Об этом говорится на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам аналитиков, страны не в полной мере осознают последствия глобального потепления. Исследователи обратили внимание на вопрос о сдерживании роста среднемировых температур на отметке 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня, что указано в Парижском соглашении. Однако в IPPR заявили, что те, кто по-прежнему ставит перед собой подобную цель, не признают необходимость более масштабных действий.

"Это петля гибели: последствия кризиса и неспособность справиться с ним отвлекают внимание от устранения его причин. Мы описываем это как стратегический риск для нашей коллективной способности трансформировать общество, что в конечном итоге позволит избежать катастрофических климатических и экологических изменений", - заявили исследователи.