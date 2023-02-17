Блогер 166 дней ел исключительно сырое мясо и вот, что с ним стало

Видеоблогер из США 166 дней питался исключительно сырыми курицей, рыбой и говядиной и напугал подписчиков. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пользователь Instagram @rawmeatexperiment начал питаться сырым мясом в конце прошлого года. Его типичный прием пищи состоит из сырых стейков, сырой рыбы и сырых куриных грудок. Мужчина запивает еду яичными желтками, парным молоком и водой из натуральных источников.

@rawmeatexperiment шутит, что будет придерживаться мясной диеты, пока не умрет от бактерий, и делает это уже более полугода. Необычный эксперимент принес ему 144 тысячи подписчиков, многие из которых сомневаются в его безопасности и психическом здоровье. Они утверждают, что его посты становятся все более и более странными. "Посмотрите на эту страницу и скажите мне: он не в себе, слегка тронулся умом, или находится на грани безумия?" - интересуется один из них в комментариях к постам @rawmeatexperiment. "Пей больше воды, брат", - советует блогеру другой.