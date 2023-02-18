На Солнце произошла мощная вспышка

Мощная вспышка произошла на Солнце в ночь на 18 февраля, говорится в данных Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно представленному графику, вспышка балла Х2.2 произошла незадолго до полуночи. Ей предшествовали несколько слабых вспышек класса С.

Сильная вспышка на Солнце также была зафиксирована 9 января. Тогда вспышка класса X1.9 началась в 22:37 по бакинскому времени, достигла пика к 22:50 и завершилась в 22:57.

Отмечается, что Солнце было необычайно активно в конце декабря 2022 года - начале января 2023 года. Тогда на светиле произошли несколько вспышек класса С. Ученые назвали этот всплеск солнечной активности сильнейшим с 2017 года.

Вспышки на Солнце приводят на Земле к магнитным бурям, что становится причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияет на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, могут приводить к сбоям напряжения в промышленных сетях. По мнению исследователей, вспышки на Солнце способны привести к сильным скачкам напряжения во всей инфраструктуре.