Климатолог назвал сроки таяния ледника «Судного дня»

Климатолог Алексей Кокорин утверждает, что комплекс ледников в Западной Антарктиде, включая ледник Туэйтса, растает и поднимет уровень Мирового океана на три метра уже в 22 веке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Конечно, это не 21 век. В 22 веке таяние западных антарктических шельфовых ледников, их очень много, может повысить уровень Мирового океана на три метра", - рассказал Кокорин.

Он добавил, что при наихудшем сценарии развития событий подъем уровня океана в 22 веке может достигнуть и пяти метров под воздействием "всех факторов", включая влияние человека и тепловое расширение воды.

По его словам, глобальное потепление удастся остановить на уровне плюс 2-2,5°С относительно доиндустриальной эпохи, если все страны достигнут углеродной нейтральности до конца века. Это позволит снизить темпы повышения уровня Мирового океана.