Ученые выяснили, как космические путешествия меняют работу мозга

Ученые из Льежского университета в Бельгии установили, что организация работы мозга меняется после шестимесячного пребывания в космосе. Согласно опубликованному в журнале Communications Biology исследованию, таким образом мозг адаптируется к жизни в условиях невесомости, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы использовали данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозга 14 астронавтов до и после их полета в космос. Во время МРТ астронавты не выполняли никаких заданий, благодаря чему исследователи смогли зафиксировать работу мозга в состоянии покоя.

Так, изменения были зафиксированы в структурной коннективности головного мозга. Она характеризует анатомическую (синаптическую) связь между участками головного мозга посредством проводящих путей. Коннективность изменилась в тех областях мозга, которые поддерживают интеграцию различных типов информации. Изменения могут говорить об улучшении способности к обучению и адаптации к жизни в невесомости, объяснили исследователи.