Определен главный враг лесов Амазонки

Гораздо более ощутимый урон лесам Амазонки в Колумбии наносят фермеры, а не наркобизнес, как считалось ранее. Главного "врага" джунглей в латиноамериканской стране определили ученые колумбийского Университета Толимы и Университета штата Орегон в США в совместном исследовании, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты сравнили масштабы вырубки лесов под разведение крупного рогатого скота и под выращивание коки - растения, из которого получают кокаин. Ученые выяснили, что только в 2018 году количество снесенного ради коки леса составило одну шестидесятую от площади уничтоженных джунглей для создания ферм.

Таким образом, результаты исследования опровергают позицию властей Колумбии, которые в течение многих лет называют наркобизнес главным врагом лесов Амазонки. "Мы хотим, наконец, искоренить этот нарратив, что кока является движущей силой вырубки лесов", - заявил руководитель исследования Пабло Мурильо-Сандовал.