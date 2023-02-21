https://news.day.az/unusual/1540060.html Линзовидные облака в Турции вызвали большой интерес - ФОТО
Линзовидные облака в Турции вызвали большой интерес - ФОТО
Линзовидные облака, которые наблюдались в Бурсе и Нигдэ в январе, вызвали большой общественный интерес.
Как передает Day.Az со ссылкой на "IHA", в то время как одни горожане, наблюдавшие в небе в Алтунхисарском районе за этим видом, другие сфотографировали их.
Отмечается, что линзовидные облака также были хорошо видны из других районов города.
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