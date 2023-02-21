Линзовидные облака в Турции вызвали большой интерес

Линзовидные облака, которые наблюдались в Бурсе и Нигдэ в январе, вызвали большой общественный интерес.

Как передает Day.Az со ссылкой на "IHA", в то время как одни горожане, наблюдавшие в небе в Алтунхисарском районе за этим видом, другие сфотографировали их.

Отмечается, что линзовидные облака также были хорошо видны из других районов города.