Аппарат Solar Orbiter снял видео прохода Меркурия по диску Солнца

Ученые сняли на видео проход Меркурия по диску Солнца. Об этом сообщает Европейское космическое агентство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Solar Orbiter - это европейский автоматический зонд для исследования Солнца. Он вращается вокруг звезды по орбите с нижней точной на удалении 60 солнечных радиусов (ближе, чем Меркурий), при этом большое наклонение орбиты позволяет видеть недоступные с Земли полярные регионы Солнца.

Теперь зонд прислал серию объединенных в видео фотографий, на которых запечатлен проход Меркурия по диску Солнца. На изображении, полученном с помощью "Поляриметрического и гелиосейсмического сканера" (PHI), Меркурий виден как черный кружок в правой нижней четверти изображения и заметно отличается от статичных солнечных пятен. "Устройство для экстремальной ультрафиолетовой визуализации" (EUI) сняло видео движения планеты на фоне разреженных газовых структур. Подобное наблюдение позволило откалибровать приборы аппарата, запущенного в 2020 году и недавно начавшего работу.

Аналогичным методом астрономы определяют наличие у звезд экзопланет - фиксируют временное потемнение диска светила.