Разработан абсорбент СО2 на основе водорослей

Ученые разработали новый абсорбент углекислого газа на основе соли микроводорослей с аминокислотами со способностью поглощения в 3,4 раза выше, чем у отраслевого стандарта моноэтаноламина. Такие данные представлены в исследовании научно-образовательного центра Мичиганского государственного университета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В результатах исследования говорится о разработке нового абсорбента CO2 на биологической основе - растворе соли микроводорослей с аминокислотами (MAASS). Раствор был получен путем гидролиза биомассы микроводорослей гидроксидом калия. MAASS обладает циклической способностью поглощать CO2, равной 1,27 моль CO2/моль амина, что в 3,4 раза больше, чем отраслевой стандарт моноэтаноламин (МЭА), который поглощает приблизительно 0,37 моль CO2/моль амина.

По словам авторов документа, раствор продемонстрировал регенерируемость и стабильность, сохранив свои способности даже после восьми последовательных циклов абсорбции и десорбции. По их мнению, будущая работа должна состоять в измерении большего количества циклов для определения фундаментальной основы производительности MAASS.

В тексте указано, анализ баланса массы и энергии привел к выводу, что сочетание выращивания водорослей и поглощения MAASS может быть шагом к технически осуществимой и экологически чистой технологии улавливания CO2. Системе потребуется примерно 14% электроэнергии и 35% тепловой энергии, ежедневно вырабатываемой электростанцией, работающей на природном газе мощностью 100 МВт, для достижения 100% улавливания углекислого газа.