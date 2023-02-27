Новозеландец попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого длинного имени

Новозеландец Лоуренс Грегори Уоткинс попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым длинным именем в мире. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишет издание, мужчина подал заявление на изменение имени еще 8 марта 1990 года и позже официально зарегистрировал его в министерстве юстиции. С тех пор его имя официально содержит около 2300 первых имен и одну фамилию.

Как рассказал Уоткинс на своем сайте, для повседневного использования он выбрал те имена из списка, которые значимы для него и его семьи. Он также признался, что гордится своим внесением в Книгу рекордов Гиннесса. На сайте Уоткинса указаны все его имена, в числе которых Ганнибал, Шерри, Наполеон, Нарцисс и Шерлок.

Ранее газета "Вечерне новости" сообщала, что собравшиеся в одном месте 256 человек с одинаковыми именем и фамилией установили в Сербии новый рекорд Книги рекордов Гиннесса.

Издание отмечает, что представитель Книги рекордов Гиннесса зафиксировал 4 февраля присутствие в одном месте 256 человек с именем и фамилией Милица Йованович и вручил организаторам мероприятия официальный сертификат.