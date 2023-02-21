Ученые изобрели новый способ сделать пластик из дерева

Ученые создали технологию переработки лигнина в пластик с помощью света. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лигнин - это сложное полимерное соединение, входящее в состав клеток сосудистых растений и водорослей. Именно оно придает древесине характерную твердость, обеспечивая прочность дерева на сжатие.

Химики Бостонского колледжа разработали подход, который использует свет для преобразования лигнина в "зеленые" пластмассы. "Мы разработали катализатор, который может избирательно разрушать определенные химические связи в лигнине при воздействии на него света, так что лигнин превращается в растворимые молекулы среднего размера, называемые олигомерами", - сказал доцент Цзя Ню, один из авторов исследования.

Затем ученые преобразовали олигомеры в пластик с помощью сшивающих агентов - "молекулярного клея". Из-за уникальной химической структуры олигомеров, созданных катализатором, пластмассы, изготовленные таким образом, могут быть химически расщеплены обратно на олигомеры, после чего вновь преобразованы в пластик сшивающими агентами и так далее.

Авторы надеются, что с помощью их открытия удастся создать безотходную схему использования пластика, где материал можно будет использовать множество раз.