В Италии предложили пожить в «невидимом» доме

В итальянском городе Больцано предложили пожить в необычном доме, стены которого снаружи выполнены из зеркала. Благодаря необычному дизайну объект кажется невидимым, сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дом выставили в аренду за 235 долларов в сутки на популярной площадке для поиска съемного жилья Airbnb. Зеркальные стены - задние, при этом передние выполнены из стекла и позволяют заглянуть прохожим внутрь жилья.

Постройка состоит из двух отдельных домов. Площадь первого из них составляет 45 квадратных метров - внутри него одна ванная, спальня, гостиная и кухня. Второе здание имеет схожую планировку. Помимо домов, на участке есть бассейн, терраса и сад.