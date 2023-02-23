Ученые обнаружили новую экзопланету

Астрономы получили изображение юпитероподобной экзопланеты у AF Зайца. Об этом сообщает Европейская южная обсерватория (ESO), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Наблюдения были проведены двумя независимыми группами под руководством Дино Меса и Роберта Де Розы с помощью "Очень большого телескопа" (VLT), расположенного в Чили. Эта обсерватория состоит из четырех главных 8,2-метровых телескопов и четырех 1,8-метровых вспомогательных, способных работать как единое целое. Первоначально признаки существования этой планеты были обнаружены путем анализа небольших колебаний родительской звезды AF Зайца, вызываемых гравитационным взаимодействием.

Из-за этого астрономы решили пронаблюдать за звездой с помощью VLT. Установленная на нем система SPHERE позволяет, с одной стороны, закрыть свет звезды и увидеть более тусклую планету, с другой - с помощью адаптивной оптики подавить искажения, вносимые атмосферой. В результате им удалось получить изображение планеты в несколько раз массивнее Юпитера.

Звезда AF Зайца имеет примерно ту же массу, размер и температуру, что и Солнце, но в 200 раз его моложе (ее возраст 24 млн лет). Обнаруженная планета вращается вокруг звезды на расстоянии, аналогичном расстоянию между Сатурном и Солнцем.

Астрономы надеются, что дальнейшие наблюдения позволят лучше понять, как формировалась Солнечная система.